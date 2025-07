VIABILITA' Abbattimento di piante pericolose, via Piana chiusa sabato mattina La strada resterà chiusa dalle ore 6:00 alle ore 13:00

Abbattimento di piante pericolose, via Piana chiusa sabato mattina.

Via Piana a San Marino Città, nel tratto compreso tra l'incrocio per Montalbo e l'incrocio con Via Valdes De Carli, verrà chiusa sabato mattina 19 luglio.



A darne comunicazione è l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che spiega che la chiusura è necessaria per consentire l'abbattimento di piante pericolose situate nelle vicinanze della banchina stradale.

La chiusura avrà luogo dalle ore 6:00 alle ore 13:00. Per ridurre al minimo i disagi per i residenti e i visitatori, l'AASLP ha assicurato che i percorsi alternativi saranno opportunamente indicati mediante apposita segnaletica lungo le vie interessate.

