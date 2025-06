Abiti d'epoca ed emozioni: gli alunni delle elementari di Faetano a bordo del treno bianco azzurro

Un piccolo viaggio ma pieno di emozioni: un vero e proprio tuffo nel passato per gli alunni della scuola elementare di Faetano che sabato 7 giugno hanno messo in scena una rappresentazione nell'area ex stazione per celebrare la storia della ferrovia. Vestiti anni' 30 e valigie di un tempo, hanno vestito i panni di viaggiatori dell'epoca per poi salire a bordo del treno e percorrere un tratto del percorso, passando per la galleria Montale. Un evento, realizzato in collaborazione con l'Associazione Treno Bianco Azzurro, che rappresenta la tappa conclusiva di un più lungo progetto scolastico coordinato dalle insegnanti Frida Battazza, Erika Urbinati e Alice Ciacci.

Nel servizio le immagini dell'iniziativa, le voci dei bambini e le interviste all'insegnante Frida Battazza e a Giancarlo Terenzi dell'Associazione Treno Bianco Azzurro