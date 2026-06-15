Abitudini scomparse: con social e smartphone le cartoline sono ormai solo un ricordo

Cartoline a San Marino. Nel servizio le voci dei turisti e dei commercianti a San Marino

Un tempo le cartoline erano il simbolo di ogni viaggio. Un oggetto che per decenni ha accompagnato vacanze e ricordi sembra ormai appartenere sempre di più al passato. Scegliere una cartolina era quasi un gesto automatico, si acquistava, si scriveva e si spediva per condividere un ricordo con amici e parenti. Oggi, invece, il viaggio passa soprattutto attraverso lo smartphone. Tra social e messaggi istantanei, il modo di raccontare una vacanza è cambiato completamente. Un cambiamento che si riflette anche nel commercio. I negozianti di San Marino raccontano come le vendite siano calate drasticamente negli ultimi anni, fino a rappresentare oggi solo una piccola parte del mercato dei souvenir.

Nel servizio le voci dei turisti e dei commercianti a San Marino



Servizio realizzato dagli studenti del laboratorio dell'Università di San Marino Bussolotti Elisa, Casadei Matilde, Frontini Maria Vittoria, Pianini Diego, Rossi Virginia, Tamagnini Matilde, in un progetto in collaborazione con RTV







