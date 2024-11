Abolizione della pena di morte, per la Comunità di Sant'Egidio "San Marino esempio nel mondo"

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura; Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio

Non c'è giustizia senza vita. Non poteva essere più esplicito il titolo del XIV congresso internazionale dei ministri della Giustizia, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio che da sempre si batte per la liberazione del mondo dalla pena di morte. Non solo Paesi abolizionisti, ma anche Paesi mantenitori, come Pakistan e Indonesia, si sono messi a confronto dopo l'ultima votazione delle Nazioni Unite, che ha visto una crescita degli Stati a favore di una moratoria delle esecuzioni capitali, come ha ricordato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Tra i relatori, il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini, che ha portato il contributo della Repubblica, definita dal presidente Impagliazzo “esempio nel mondo”. Tanti gli invitati dall'Africa, continente che si avvia ad essere il secondo al mondo libero dalla pena di morte, mentre negli Stati Uniti, in Alabama, ha ricordato Impagliazzo, un detenuto è stato soffocato con l'azoto, “che non si usa neanche in ambito veterinario”, ha sottolineato, ed anche per l'Onu la morte per ipossia equivale a una forma di tortura.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, ministro degli Esteri; Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura; Marco Impagliazzo, presidente Comunità di Sant'Egidio