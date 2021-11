Aborto, verso la legge: nel convegno di Uds confronto con medici, esperti e studiosi

Sentiamo Irene Donadio Pierluigi Montironi e Licia Califano

Questioni giuridiche, mediche, psicologiche: sono diverse le dimensioni coinvolte quando si parla di interruzione volontaria di gravidanza. Dopo la vittoria del “sì” al referendum con oltre il 77% dei voti, l'Unione donne sammarinesi organizza un evento a Serravalle con medici, studiosi del diritto ed esperti per riflettere sul tema e dare un contributo e una riflessione, in vista della legge sammarinese. Riferimento principale del convegno: la 194, tra pregi e limiti, come spiegano gli organizzatori.

Nel servizio, le interviste a Irene Donadio (esperta europea di diritti e salute sessuale e riproduttiva), Pierluigi Montironi (direttore Ginecologia e Ostetricia Ospedale S. Croce Moncalieri) e Licia Califano (docente di Diritto Costituzionale Università di Urbino)