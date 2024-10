ABS: Europa al centro del ciclo di incontri rivolti al settore bancario

"Per noi sarà un percorso, come penso per tutta la Repubblica, molto sfidante, per questo abbiamo iniziato questo percorso formativo in collaborazione con le autorità": così Federico Gianni, presidente dell'Associazione Bancaria Sammarinese introduce il seminario organizzato al San Marino Outlet Experience. "Questo percorso - aggiunge - parte da un quadro giuridico per poi addentrare sempre più nello specifico, in particolare sull'accordo relativo ai servizi finanziari, che forse è uno dei più complessi. Termineremo poi questo ciclo di seminari con una tavola rotonda nel mese di gennaio al Teatro Titano, con relatori internazionali molto importanti".

Appuntamento che rientra nella serie di incontri che la Segreteria di Stato sta portando avanti con le realtà economiche e sociali sammarinesi per arrivare pronti alla firma dell'accordo.

"Noi non ci siamo mai fermati - afferma Luca Beccari, Segretario di Stato Affari Esteri - nell'attività di divulgazione, confronto e riflessione sui contenuti dell'accordo. È chiaro che non è possibile farlo in maniera massiva con tutti, anche perché ogni parte della nostra società è interessata a elementi specifici, quindi la miglior cosa è ragionare per tematiche, con le varie associazioni di categoria come in questo caso".

Nel servizio le intervista a Federico Gianni (Presidente ABS) e Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)