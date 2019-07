Abu Dhabi: "fare di più" per il pianeta e le nuove generazioni. L'appello di Augusto Michelotti al "Climate Meeting"

L'appello di Augusto Michelotti al "Climate Meeting"

“Dobbiamo fare di più, dobbiamo dare di più”; questo l'appello del Segretario di Stato Michelotti – condiviso anche da altri relatori - davanti alla platea del “Climate Meeting” di Abu Dhabi: la conferenza preparatoria per il Vertice ONU sui cambiamenti climatici di settembre. Evento di altissimo livello, aperto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, e che ha visto la partecipazione – fra gli altri – dei Ministri all'ambiente di vari Paesi, a testimonianza dell'importanza, di queste tematiche, per le amministrazioni di tutto il Mondo. Trasferta importante, quella della delegazione sammarinese, negli Emirati Arabi Uniti; caratterizzata dalla firma del contratto di partecipazione all'Expo di Dubai. A margine dei lavori del meeting sul clima, inoltre, l'incontro tra Augusto Michelotti ed il Ministro italiano dell'ambiente Sergio Costa. I due si sono impegnati per uno scambio di visite.

Nel servizio l'intervista ad Augusto Michelotti - Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente