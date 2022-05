Abusi politici della religione: anche San Marino presente alla conferenza mondiale

Più di 100 sponsor legislativi tra diplomatici, parlamentari e leader della società civile di oltre 60 paesi del mondo si sono riuniti in Marocco per dar vita a regole globali che vietino gli abusi politici della religione.

A rappresentare San Marino il consigliere Gerardo Giovagnoli: "Si tratta di un'iniziativa molto interessante - spiega - che prevede come obiettivo finale l'adozione di una convenzione da adottare alle Nazioni Unite che preveda l'eliminazione dell'uso politico della religione. L'obiettivo non è quello di colpire la religione ma quello che chi va al potere non si appropri dei termini religiosi per portare avanti discriminazioni".

Un impegno che mi sento di prendere, sottolinea Giovagnoli, è quello di portare al Consiglio d'Europa questa iniziativa visto che rientra nell'ambito della protezione dei diritti dell'uomo. “Crediamo – aggiunge – che la spinta che può essere data dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa possa essere decisiva”.

Nel servizio l'intervista a Gerardo Giovagnoli (Sponsor legislativo trattato)