Accesso in strutture accademiche italiane, Ministro Messa: "Personale impegno per trovare le necessarie soluzioni"

Segreteria di Stato per l'Istruzione al lavoro per risolvere la problematica dell’accesso alle strutture universitarie italiane da parte degli studenti sammarinesi vaccinati con Sputnik-V. In mattinata una conversazione telefonica tra il Segretario di Stato Belluzzi e l'omologa italiana Maria Cristina Messa. "La questione è all’attenzione dei Ministeri competenti - si legge in un comunicato congiunto della Segreteria di Stato e del Ministero dell'Università e la Ricerca italiano, in cui il Ministro Messa ha ribadito il "proprio personale impegno per trovare le necessarie soluzioni per consentire l’accesso alle strutture accademiche, la partecipazione alla didattica in presenza e la piena mobilità degli studenti sammarinesi in territorio italiano". Espressa, infine, da entrambe le parti la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo dell’Università anche su altre tematiche.