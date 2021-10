'Accoglienza della vita' partecipa ai lavori delle giornate di studio FAFCE

'Accoglienza della vita' partecipa ai lavori delle giornate di studio FAFCE.

Alcuni rappresentanti dell’associazione sammarinese Accoglienza della vita hanno partecipato alle giornate di studio promosse dalla Federazione delle Associazioni delle famiglie cattoliche in Europa, che si sono svolte nei giorni scorsi a Strasburgo. “La Famiglia per una ecologia integrale ed uno sviluppo sostenibile”, il tema al centro della riflessione. Il gruppo sammarinese ha formalizzato, con l’approvazione del Vescovo, la domanda di adesione alla federazione, che sarà perfezionata con tutta probabilità nel corso del prossimo anno.

Nella risoluzione, votata all'unanimità, rimarcata – tra l'altro – l'urgenza di rivedere i tempi di lavoro dei genitori, in particolare delle madri; ed un richiamo al rispetto da parte delle istituzioni del principio di sussidiarietà per quanto concerne il ruolo e la responsabilità dei genitori nella educazione dei loro figli, in collaborazione con la scuola.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: