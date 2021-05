Accoglienza minori non accompagnati: soddisfatte le associazioni

A pochi giorni dall'approvazione in Aula consiliare della legge per l'accoglienza dei minori non accompagnati, le Associazioni Carità senza Confini, Caritas, Famiglie Adottive Affidatarie Sammarinese, AVSI San Marino, USTAL, AGECS, Il Germoglio, Papa Giovanni XXIII, Sordi San Marino, l’Ufficio della Pastorale Sociale della Diocesi, il Centro Missionario Diocesano e la Colonia Montana “La Verna” ringraziano, con una nota, tutti i rappresentati delle istituzioni e della politica che hanno contribuito alla realizzazione del testo.

La legge permetterà a famiglie ed a singoli residenti in Repubblica di accogliere minori stranieri non accompagnati che vivono nei centri per migranti o nelle strutture di accoglienza. La legge intende assicurare la possibilità per questi bambini di crescere all’interno di un ambiente familiare in grado di accompagnarli verso le opportunità della vita garantendo loro supporto morale, educativo, formativo e materiale. L’affidamento è consentito a chi ha compiuto i 25 anni di età e sia in grado di educare e mantenere i minori. Gli aspiranti affidatari potranno accogliere uno o più minori, privilegiando eventuali rapporti di fratellanza tra gli stessi.

Le associazioni invitano chiunque fosse interessato a partecipare a questo progetto a contattarle.