Accoglienza minori stranieri, la soddisfazione delle associazioni Govoni da Samos: "un tassello importante, grazie San Marino"

“Un passo importante". Il progetto di legge che permetterà a singoli e famiglie di accogliere i minori stranieri non accompagnati che vivono nei centri per migranti o nelle strutture di accoglienza, è stato accolto con grande entusiasmo dalle associazioni sammarinesi, che ringraziano per l'impegno corale che ha caratterizzato la prima fase, con “l'augurio- scrivono- che possa continuare anche nei prossimi mesi, in modo da vedere arrivare presto a San Marino alcuni dei minori, di contribuire a farli crescere in un ambiente familiare ed in una comunità che li accoglierà sostenendo il loro percorso formativo”.

Il progetto di legge, frutto di un lavoro condiviso fra associazioni ed enti, pone la base giuridica per avviare il processo di affidamento anche dalle isole greche ed è stata accolta con grande soddisfazione dall'organizzazione no profit Still I Rise, "Questo progetto aggiunge un tassello fondamentale, fino ad ora mancante, alla nostra azione", ha dichiarato Nicolò Govoni il primo candidato premio Nobel per la pace presentato da San Marino "Grazie alla nuova legge, i minori non accompagnati presenti nelle nostre scuole in contesti di emergenza (come Mazì, a Samos) potranno continuare il proprio percorso di speranza anche al di fuori, in un contesto sicuro, all'interno di famiglie che si prendono cura di loro e assicurano i servizi necessari per la loro crescita. Siamo molto felici e profondamente grati alla Repubblica di San Marino per aver compiuto un passo importante come questo". L'approvazione di una legge specifica per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati è un passo importante, che si instaura in un percorso che ha visto in passato San Marino istituire dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie, che grazie a corridoi umanitari ha permesso di accogliere minori migranti e, ai cosiddetti "soggiorni di risanamento", tanti bambini provenienti da Chernobyl.



