Accoglienza palestinesi: ecco il regolamento che attua il decreto-legge

Sta per diventare realtà l'accoglienza di palestinesi a San Marino, nell'ambito dell'emergenza sanitaria in corso a Gaza. A gennaio il decreto-legge che disciplina i confini legali – arriveranno un massimo di 30 persone in possesso dei requisiti specifici, previa domanda e apertura di un corridoio umanitario – e ora l'emanazione di un regolamento per attuarlo, mettendo a disposizione tre edifici pubblici nel centro storico di Montegiardino.

Due studenti provenienti da Gaza sono già sul Titano dal 12 maggio scorso, grazie al programma universitario IUPALS, e per loro è stato individuato un alloggio messo a disposizione dalla Caritas vicariale.

Il nuovo provvedimento stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione degli immobili, con l’obiettivo di garantire una gestione ordinata e trasparente e di concentrare l’aiuto sulle situazioni più fragili. Dei tre alloggi pubblici individuati a Montegiardino, due sono destinati all'utilizzo abitativo, uno resterà nella disponibilità dell’amministrazione per eventuali necessità di carattere sanitario o sociale.

Le richieste dovranno essere presentate al Dipartimento Affari Esteri con la documentazione prevista. Nel caso in cui le domande fossero superiori agli alloggi disponibili, saranno valutate secondo un ordine di priorità che tiene conto della presenza di minori, di persone con necessità di assistenza sanitaria, dei nuclei familiari e di altre condizioni di vulnerabilità documentate.

L’ospitalità sarà comunque legata alla durata del permesso di soggiorno. Controlli affidati al Dipartimento Affari Esteri e alla Gendarmeria, mentre la gestione degli immobili spetterà alla Protezione Civile. Il regolamento resterà in vigore per tutta la durata dello stato di emergenza e potrà essere prorogato.







