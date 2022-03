UCRAINA Accoglienza profughi a San Marino: nei prossimi giorni verrà contingentato il numero di richiedenti L’Unità di Coordinamento invita tutti coloro che ne abbiano la possibilità a contribuire alla raccolta fondi aperta presso la Cassa di Risparmio

Sono circa 150 i cittadini ucraini arrivati a San Marino. L’Unità di Coordinamento invita tutti coloro che ne abbiano la possibilità a contribuire alla raccolta fondi aperta presso la Cassa di Risparmio di San Marino così da poter gestire al meglio un'emergenza umanitaria di tali dimensioni.

La raccolta fondi andrà a sostenere i costi di accoglienza e gestione del numero di profughi presenti in territorio che, al momento, alloggiano presso alcune strutture pubbliche e presso famiglie residenti in territorio. Nei prossimi giorni verrà contingentato il numero di richiedenti, essendo già pressoché complete le pubbliche strutture e per impossibilità concreta a gestire un flusso superiore. A tal riguardo verranno privilegiati i ricongiungimenti familiari. Le donazioni - ricordano dall'Unità di coordinamento - effettuate in favore dei profughi sono deducibili, senza tetto massimo, dalla dichiarazione dei redditi.

Per coloro che devono recarsi alla struttura della Casa San Michele gestita dalla Caritas, per approvvigionamento di alimenti e beni di prima necessità o per effettuare donazioni di tali beni, gli orari di apertura sono: martedì mattina (9.00-11.00) e giovedì pomeriggio (14.30-17.00). In caso di necessità è possibile rivolgersi direttamente al prof. Giovanni Ceccoli al numero 335 7344556.

Per le donazioni - Denominazione: “Guerra Ucraina- Accoglienza profughi” Codice IBAN SM72D0606709800000120161869 Per donazioni dall'estero: Codice SWIFT: CSSMSMSMXXX



