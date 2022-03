Accoglienza profughi, tutti volontari gli operatori impegnati nel primo screening sanitario

Li abbiamo chiamati eroi già nel pieno dell'emergenza sanitaria. E da due anni sono in corsia, senza risparmiare energie e coinvolgimento emotivo. Oggi sono ancora in prima linea per una nuova emergenza: la guerra e l'arrivo dei profughi dall'Ucraina, offrendosi gratuitamente, volontari per due ore al giorno dal 4 marzo, per il primo screening sanitario:

“Una conferma rispetto alla mission di ogni operatore sanitario – dice Marina Corsi che coordina i volontari - Tutti gli operatori sono impegnati in maniera unanime in questa nuova emergenza. Una organizzazione che è nata in maniera improvvisa, ma non improvvisata, coordinata dalla Direzione del Dipartimento Ospedaliero e dalla Direzione Generale. E' emerso in particolare come in maniera spontanea e volontaria tanti operatori abbiano dato la disponibilità extra, oltre l'orario lavorativo, oltre 80 operatori tra medici e infermieri si stanno alternando per coprire gli orari di questo ambulatorio”.

Una decina anche oggi per la prima visita, già effettuate su oltre 200 profughi: raccolta dei dati anagrafici, tampone e visita medica, per i bambini anche accesso successivo alla pediatria, indagine sulle vaccinazioni, senza trascurare l'aspetto psicologico. “Facciamo la visita di base, chiediamo se stiano seguendo terapie, se abbiano bisogno di farmaci. Fanno il tampone - spiega il medico di base Elizaveta Hadji - valutiamo lo stato generale e chiediamo anche rispetto alle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia e anti-covid. Stanno bene, perché sono soprattutto persone giovani, ma da non sottovalutare lo stato psicologico, visto che vengono da una situazione molto drammatica”.

Nel video, le interviste a Marina Corsi, coordinatrice volontari e a Elizaveta Hadji, medico di base

