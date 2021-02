Accoglienza: tutti i partiti d'accordo sul pdl per gli affidi di minori non accompagnati

C'è convergenza tra tutte le forze politiche sul progetto di legge sugli affidi internazionali per minori non accompagnati. L'obiettivo è accogliere a San Marino bambini e ragazzi che arrivano in Europa da soli e si trovano senza alcun familiare nei campi profughi di uno dei Paesi del continente. Il tema è stato trattato nell'ultima Commissione Esteri e ha ricevuto l'appoggio dei diversi gruppi. Si tratta di un'idea elaborata dalle associazioni che hanno predisposto un testo di legge, alla luce di un ordine del giorno della politica.





Si è attivata, quindi, una collaborazione tra partiti e associazionismo. Il progetto è pronto e si punta a far partire l'iter consiliare, con la sottoscrizione di tutte le forze politiche. Coinvolte anche le istituzioni a più livelli. Non si tratta di modificare la legge sulle adozioni, è stato spiegato in Commissione, ma di regolare questo tipo di affido. In Aula ci si è soffermati sia sull'importanza a livello umanitario sia sull'esempio che il Paese potrà dare sul fronte dell'accoglienza.

Nel video, l'intervista a Paolo Berardi, tra i promotori del progetto di legge