COMMISSIONE ESTERI Accoglienza: tutti i partiti d'accordo sul pdl per gli affidi di minori non accompagnati

Tutti i partiti sono d'accordo sugli affidi internazionali per minori non accompagnati. L'obiettivo è arrivare a una norma per accogliere a San Marino bambini e adolescenti che hanno perso tutto, a livello di affetti, e che si trovano soli nei campi profughi.

Il tema è stato trattato nell'ultima Commissione Esteri e ha un appoggio trasversale. Si tratta di un'idea elaborata dalle associazioni del territorio che hanno predisposto un testo di legge. Questo alla luce di un ordine del giorno promosso a luglio da Sara Conti di Rf e approvato all'unanimità. E' partita, quindi, la collaborazione tra associazionismo e politica. Il progetto è pronto e si punta ad avviare l'iter consiliare, con la sottoscrizione di tutti i gruppi.

Coinvolte anche le istituzioni a più livelli: Dipartimento Esteri, Tribunale, Servizio Minori. In Commissione ci si è soffermati sia sull'importanza a livello umanitario sia sull'esempio che il Paese potrà dare sul fronte dell'accoglienza. “E' un lavoro che non ha avuto bandiere”, ha sottolineato il presidente Paolo Rondelli. Non si tratta di modificare la legge sulle adozioni, è stato spiegato, ma di regolare questo tipo di affido.



Nel servizio, l'intervista a Paolo Berardi, tra i promotori del progetto di legge

