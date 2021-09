Accordo Associazione: secondo l'Ambasciatore UE l'incontro negoziale di Ottobre potrebbe svolgersi in presenza

sentiamo Alexandra Valkenburg-Roelofs

E' fiduciosa l'Ambasciatore dell'Unione Europea, circa una positiva definizione dell'Accordo di Associazione con San Marino e gli altri Piccoli Stati coinvolti. In vista della cerimonia del I Ottobre, Alexandra Valkenburg-Roelofs è stata accolta oggi da Sergio Mercuri all'Ambasciata d'Italia, insieme ai rappresentanti diplomatici dei Paesi UE; in un evento sotto la Presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea. Un'occasione – la colazione ufficiale - anche per scambiarsi opinioni circa i temi d'attualità di politica internazionale. Tornando alle trattative per l'Accordo di Associazione, l'Ambasciatore UE ha sottolineato come la pandemia abbia provocato un “rallentamento”; con alcune sessioni di negoziazione svolte necessariamente da remoto. Mentre i temi più complicati, più sensibili, saranno affrontati non appena sarà possibile sedersi “allo stesso tavolo”. E ciò potrebbe avvenire a breve. Credo che la prossima riunione, pianificata per ottobre, si possa fare “faccia a faccia”, afferma infatti Alexandra Valkenburg-Roelofs.

Nel servizio l'intervista a Alexandra Valkenburg-Roelofs - Ambasciatore dell'Unione Europea