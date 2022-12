UE Accordo Associazione UE: conoscere per condividere Beccari è stato chiaro: “Le decisioni si baseranno sulla volontà o meno della comunità sammarinese di aderire”

L'intenzione è di chiudere la partita – che dura da ben otto anni - entro il 2023. Volontà espressa chiaramente dal vicepresidente della Commissione UE Šefčovič, che a Giugno ha annunciato una tabella di marcia per arrivare il prossimo anno alla firma di "uno dei più ampi accordi mai offerti a partner esterni".

Fondamentale il cambio di passo da tecnico a politico – come ribadito anche ieri dal Segretario agli Esteri Beccari durante l'incontro sull'Europa organizzato dall'associazione Emma Rossi e che ha visto, fra il pubblico, anche l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri. La firma dell'Accordo di Associazione rappresenta un passaggio cruciale e con l'avvicinarsi della fatidica data è naturale che cresca l'esigenza di un coinvolgimento di tutto il paese, che in merito avrà l'ultima parola.

Ieri Beccari è stato infatti chiaro: “Le decisioni si baseranno sulla volontà o meno della comunità sammarinese di aderire”. Quel che emerge, da più parti, è il bisogno di informazioni: conoscenza per condividere una scelta storica, che per il Presidente degli Industriali non va vista come una minaccia ma un'opportunità, soprattutto per i giovani. “San Marino – dice Neni Rossini - ha le risorse per poter competere”. Certo, occorre risolvere i problemi legati al modello T2, questione che non rientra nel negoziato ma che nell'accesso al mercato unico – fa notare Anis - rischia di penalizzare gli operatori sammarinesi.

Grande la disponibilità di Beccari ad affrontare le varie questioni ma senza entrare troppo nel merito, dato che è in corso la trattativa e le posizioni – spiega - non sono completamente definite. Su date e contenuti si dice ottimista: sarà un buon accordo e verrà chiuso nel 2023. E a chi, come Michele Chiaruzzi, pone l'accento sull'assenza di San Marino a Praga, per il primo vertice della Comunità politica europea, il Segretario assicura che sono stati presi contatti con la Moldova - che a primavera organizzerà il secondo incontro - affinché il Titano venga coinvolto.

