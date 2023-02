ASSOCIAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA Accordo con l'Ue: a Borgo Maggiore il primo incontro divulgativo Relatore il professor Chiaruzzi del Centro di Ricerca Relazioni Internazionali - UniRsm. Sul palco il Segretario agli Esteri Beccari e i suoi predecessori Renzi, Valentini e Mularoni. Seguiranno altri cinque incontri, uno al mese, fino a giugno.

Da paese terzo a paese associato all'Unione Europea: cosa cambierà per i cittadini sammarinesi? Se l'Accordo, come auspicato dalla stessa commissione Ue, verrà concluso entro il 2023, le novità impatteranno in tanti ambiti della vita quotidiana, lavorativa, sociale e culturale del paese. Nel primo incontro pubblico divulgativo, organizzato in collaborazione dalla Sums, la Segreteria Agli Esteri e il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, la dimensione politica dell'accordo, illustrata dal professor Michele Chiaruzzi. Sul palco del Teatro Concordia di Borgo Maggiore presenti tutti e quattro i Segretari di Stato agli Affari Esteri che nelle diverse legislature hanno avuto un ruolo nel percorso intrapreso: Antonella Mularoni, Pasquale Valentini, Nicola Renzi e Luca Beccari. All'incontro del pomeriggio ne seguiranno altri cinque, uno al mese fino a giugno, sulle principali ricadute dell'accordo nei vari ambiti di interesse.

Nel servizio le dichiarazioni del professor Michele Chiaruzzi e del Segretario agli Esteri Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: