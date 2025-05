Accordo di associazione, Beccari: "Al lavoro per ultimare ultimi aspetti"

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

San Marino è sempre più vicino all'Europa; ci sono state tante accelerazioni e decelerazioni negli anni, ma ci siamo. Così il Segretario agli Esteri Luca Beccari fa il punto sul percorso di Associazione durante la conferenza stampa del Congresso di Stato: “Il Parlamento Europeo sta lavorando per ultimare gli ultimi aspetti – spiega – così come Commissione e Consiglio”. Accordo che, rimarca Beccari, non minerà il rapporto con l'Italia: “Priorità di San Marino è una maggiore interconnessione internazionale, partendo però sempre dall'Italia”. Focus poi sugli appuntamenti istituzionali in programma. Domani Beccari sarà impegnato in Lussemburgo per la riunione dei Ministri degli Affari Esteri e poi venerdì a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea. Spazio anche per nuove intese bilaterali: prossima settimana a Berna l'incontro con il Ministro degli Esteri svizzero per la sottoscrizione di un accordo sul lavoro giovanile. Ricordata poi la visita del vicedirettore FMI Okamura che ha evidenziato il percorso virtuoso di San Marino.

Spazio anche per la musica; questa sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest in cui si esibirà Gabry Ponte: “Tiferemo tutti per lui – afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo – per location e organizzazione si sta predisponendo un evento grandioso. Voglio ricordare gli amici italiani che possono votare il cantante sanmarinese mentre non possono votare quell'italiano".

Si è parlato anche di Expo con il national day del 3 maggio: “È stato un palcoscenico unico e molto importante per tutto il territorio” sottolinea Pedini. Uno sguardo poi a prossimi grandi eventi tra cui il Natale delle Meraviglie: “Abbiamo già emesso un bando importante – ricorda Pedini - mi auguro che molte imprese possano partecipare”.

