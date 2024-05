TEATRO TITANO Accordo di associazione con l'Ue: il 28 maggio l'anteprima del documentario “Titano sovrano” Appuntamento al Teatro Titano, martedì 28 maggio alle 18:15, ingresso gratuito

Si va verso la firma dell'Accordo di associazione con l'Unione europea e per San Marino si aprono nuovi scenari. Un evento storico accompagnato e raccontato anche dal documentario “Titano sovrano”, prodotto e diretto dal sammarinese Alessandro Riccardi, 28 anni di cui 4 passati in Germania a studiare e lavorare, e sceneggiato da Alessia Masinelli, 25 anni. 90 minuti, divisi in tre capitoli, per dare allo spettatore l'opportunità di sentire opinioni diverse e crearsi la propria. La pellicola verrà proiettata in anteprima al Teatro Titano, martedì 28 maggio alle 18:15. Special guest il duo comico Bromance. "Da un lato cerchiamo di dare voce alla cittadinanza - spiega Masinelli - dall'altra raccontiamo il percorso che ha fatto la politica dal 2008 a oggi per la conclusione dell'accordo". "Gli intervistati si sono sentiti coinvolti dalla causa - aggiunge Riccardi -. Non ne è emerso un quadro tutto bianco o tutto nero, chiaramente ci sono diverse sfumature". Il progetto è stato finanziato dalla Segreteria agli Esteri e da diversi sponsor, tra cui Cdls, Csld e Anis. “Il tema della sovranità è uno dei più discussi dai cittadini e per questo è al centro del documentario – spiega Milena Frulli, segretario della Confederazione democratica –: con l'Accordo di associazione rimane intatta, ma si cala in un nuovo contesto”. “Questo cambiamento impatterà soprattutto sulla vita dei giovani – sottolinea Enzo Merlini, segretario Csdl – e per questo è un bene che a creare il progetto siano stati proprio dei ragazzi”. Per William Vagnini, segretario Anis, “è un'occasione per conoscere meglio e interiorizzare un passaggio fondamentale della storia del Paese”. Nel documentario convivono diversi punti di vista. "Per una volta usciamo dalle questioni tecniche e poniamo la sovranità di San Marino come tema centrale - commenta Luca Beccari, segretario agli Esteri -, cioè come noi vediamo la nostra sovranità continuare nel tempo, pur nel nuovo contesto dell'Accordo di associazione".

Nel video le interviste a Alessandro Riccardi (produttore e regista), Alessia Masinelli (sceneggiatrice) e Luca Beccari (segretario agli Esteri)



