UE Accordo di associazione con l'Unione Europea: la serata pubblica promossa dall'Associazione Emma Rossi Tra i relatori presenti ieri sera alla Sala Montelupo di Domagnano il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari

Informare e aggiornare la popolazione sul processo di associazione con l'UE. È stato questo l'obiettivo principale della serata pubblica promossa dall'Associazione Emma Rossi. Presente all'incontro il Segretario di Stato Luca Beccari, il presidente della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri Paolo Rondelli e Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino.

“L'aspetto più importante della serata – spiega Enrico Guidi, presidente dell'associazione – è stato quello di informare la popolazione sul percorso che si sta facendo. Siamo convinti che la strada intrapresa – aggiunge – vada oltre partiti e governi e debba essere concordata con la cittadinanza”. Durante la serata si è parlato dei ritardi subiti dall'accordo ma anche dell'importanza di un cambio culturale generale nel recepire ed adattarsi ai cambiamenti.

Non mancano le difficoltà da affrontare sia dal punto di vista tecnico; per le diversità tra San Marino e gli altri due piccoli stati coinvolti, Monaco e Andorra sia dal punto di vista politico. “Questo è un accordo – hanno comunque sottolineato tutti e tre i relatori – di assoluta necessità per San Marino”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: