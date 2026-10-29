Accordo di Associazione: dibattito pubblico promosso dalla Csdl

Celebrare la storica firma del 19 ottobre e approfondire i temi della Accordo di Associazione: la Csdl ha colto l'occasione dell'assemblea generale dei delegati e rappresentati sindacali per dare vita a un dibattito aperto al pubblico. Numerosi i relatori intervenuti a partire dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Focus particolare sul mondo del lavoro.

"Credo che ci saranno delle opportunità importanti - spiega Beccari - soprattutto per coloro che pensano di impostare la loro attività lavorativa in un'ottica anche di apertura e quindi considerando anche forme di lavoro temporanee o all'estero. E soprattutto i lavoratori credo che siano consapevoli del fatto che la nostra realtà produce tanti posti di lavoro, molto più di quelli di cui abbiamo bisogno, e che questo significa anche sopravvivenza delle nostre imprese. Quindi poter contare sul lavoro esterno significa poter garantirci anche il nostro lavoro, che altrimenti non ci sarebbe".

Anche il Segretario generale della Csdl Enzo Merlini ha ribadito l'attenzione al mondo del lavoro e la tutela dei lavoratori: "Intanto per quanto riguarda i diritti dei lavoratori a San Marino ci sono i contratti di lavoro con efficacia e erga omnes, quindi da quel punto di vista siamo ampiamente protetti. Per il resto noi abbiamo già un'esperienza precedente, che è quella del 2017, quando la liberalizzazione delle assunzioni portò ad un effettivo incremento dell'occupazione esterna a scapito di quella interna. Non immaginiamo che si possa verificare lo stesso scenario, ma qualora ci fosse ci sono gli strumenti per poter intervenire e proteggere l'occupazione interna".

Alla tavola rotonda presente anche Antonella Mularoni, consigliera di Repubblica Futura, che ha sottolineato che senza questo accordo il futuro di San Marino sarebbe stato compromesso. Ora però occorre essere pronti ai prossimi passi.

"Quello che noi abbiamo già detto al Governo e continueremo a dire - specifica Antonella Mularoni - è che questa è una grande opportunità, ma noi dobbiamo essere bravi a coglierle, quindi dobbiamo essere preparati. Siamo un po' preoccupati perché il lavoro di adeguamento ci sembra indietro, quindi noi daremo il nostro contributo se verrà accolto dal Governo e siamo pronti già, ma dobbiamo muoverci".