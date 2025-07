Accordo di Associazione, Michele De Pascale ER: "Al lavoro insieme per cogliere tutte le opportunità"

"È un passo ovviamente molto importante per la Repubblica su cui il governo di San Marino ha lavorato tanto e con grande merito": così il Presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale commenta gli sviluppi dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea di San Marino: "Io chiaramente la vedo anche come una grande opportunità per l'Emilia-Romagna, perché sempre di più in questi anni l'Italia è andata verso una fortissima integrazione del proprio diritto con l'Unione Europea e quindi questo processo facilita e rende ancora più forti anche le relazioni con l'Italia e per noi in particolare con l'Emilia-Romagna".

"Stiamo anche cercando di cogliere insieme - aggiunge De Pascale - tutte le opportunità che una regione forte come l'Emilia-Romagna e una Repubblica autonoma con la storia di San Marino possono conquistare insieme perché chiaramente la proiezione internazionale di San Marino per noi è una risorsa molto importante ed è abbastanza evidente a tutti che se San Marino vuole costruire progetti strategici ha bisogno dell'Emilia-Romagna ma penso all'aeroporto di Rimini, penso agli eventi, alle manifestazioni, penso anche ai percorsi formativi su cui vogliamo lavorare insieme. Trascritto da TurboScribe.ai. Aggiorna a Illimitato per rimuovere questo messaggio".

L'intervista a Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia Romagna)