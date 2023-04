SAN MARINO Accordo di Associazione UE, Beccari: "Negoziato procede in maniera molto fluida" Ieri a Palazzo Berlaymont l'incontro tra UE e la delegazione sammarinese.

Proseguono gli incontri per l'Accordo di Associazione UE. Ieri a Bruxelles il confronto tra Unione europea e la delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato Luca Beccari.

"Gli incontri ufficiali e quelli a livello tecnico - afferma Beccari - sono molto frequenti, adesso stiamo affrontando una serie di tematiche abbastanza tecniche ma comunque importanti. Ieri abbiamo esaminato la parte di un allegato, quello delle telecomunicazioni che comprende anche il discorso privacy, diritti audio visivi. Abbiamo parlato anche di diritto societario e libera circolazione dei capitali, altro punto importante dell'accordo".

Confronti sul percorso di associazione che entrano nel vivo anche in territorio. Convocata ieri la prima seduta della commissione mista prevista dalla finanziaria che unirà la commissione affari esteri alle rappresentanze di partiti, parti sociali e datoriali per un confronto istituzionalizzato sul tema.

"Dal mio punto di vista il negoziato sta procedendo in maniera molto fluida - aggiunge - con ovviamente dei punti politici che rimangono aperti e probabilmente saranno oggetto di discussione nella seconda metà dell'anno. Per il momento stiamo cercando di imbastire e chiudere tutto quello che da un punto di vista negoziale non trova particolari problemi pur affrontando temi sensibili come la libertà di circolazione delle persone o dei lavoratori".

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)

