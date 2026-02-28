Accordo di Associazione UE, Domenica Spinelli: "Progetto condotto molto bene dalla politica sammarinese"

“Un grandissimo progetto che la politica sammarinese ha condotto molto bene”: la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli commenta positivamente i passi in avanti sull'Accordo di Associazione. Si sofferma, in particolare, nei rapporti con l'Italia: “La dimostrazione dell'ottimo lavoro compiuto – aggiunge – è stata dimostrata dall'ampio consenso ottenuto al Parlamento europeo. Secondo me, questo sarà positivo non solo per San Marino, io l'ho sempre detto, perché comunque un accordo quadro nel quale ci stanno tantissimi temi che interessano anche l'Italia possono aiutare in quella che è una crescita strutturale ed anche economica delle due nazioni. ".

Al centro del confronto con le istituzioni sammarinesi anche il tema della digitalizzazione: “San Marino – commenta Spinelli – ha davanti un grande percorso di sfida per rispondere a quelli che sono gli obiettivi dell'Accordo di Associazione”.