Accordo di Associazione, USL: "Focus sui lavoratori"

USL interviene sull'Accordo di Associazione EU con un focus dedicato ai lavoratori: "Un tema che va affrontato senza contrapposizioni ideologiche - scrive il sindacato - laddove San Marino è già parte dell’Europa per storia e valori e il percorso con l’Unione Europea rappresenta un passaggio importante, che richiede attenzione, tutela e consapevolezza".

USL chiede poi azioni concrete: "Più diritti, più tutele, rispetto per chi lavora e per chi ha costruito il benessere della Repubblica, che sia residente o frontaliere".







