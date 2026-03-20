Accordo Iss - ULPA: più controlli su lavoro e contributi

Accordo tra ISS e Ufficio del Lavoro e per le Politiche Attive per rafforzare controlli su lavoro e contributi, semplificando procedure e scambio dati tra uffici. Prevista una programmazione congiunta delle ispezioni e un Piano annuale basato su analisi condivise, con focus su evasione e lavoro irregolare. Introdotte anche segnalazioni qualificate da parte dei sindacati, con risposta entro 30 giorni. L’intesa punta sull'accesso reciproco alle banche dati, formazione e uniformità dei verbali. Coordinato anche il sistema sanzionatorio. L'entrata in vigore è prevista dal 1° maggio 2026.

Per i Segretari di Stato Stefano Canti e Alessandro Bevitori, più collaborazione significa controlli più efficaci, tutela dei lavoratori e maggiore equità per le imprese.

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