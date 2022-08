Accordo Radio-tv, Segretario agli Esteri rassicura: "Ratifica andrà avanti secondo l'iter" A chiedere aggiornamenti era stata Repubblica Futura in Commissione Esteri

Le dinamiche legate alla crisi di Governo italiana non intaccheranno il perfezionamento dell'accordo in materia radiotelevisiva tra Roma e San Marino. A spiegarlo è il segretario di Stato Luca Beccari sollecitato sulla questione durante l'ultima Commissione Esteri. A chiedere aggiornamenti sulla ratifica era stato, dall'opposizione, Nicola Renzi di Repubblica Futura. “Lavoriamo per arrivare a una ratifica in tempi rapidi”, aveva risposto Beccari in Aula.

"La ratifica andrà avanti", assicura oggi il Segretario agli Esteri. E non viene modificata "l'efficacia dell'accordo" che è già "pienamente funzionante", aggiunge. Rtv, infatti, trasmette a livello nazionale e il Titano ha ricevuto i pagamenti dei canoni per il 2021. Beccari si dice fiducioso, dunque, sul completamento del percorso già iniziato.

Nel servizio, l'intervista a Luca Beccari (segretario di Stato agli Esteri)

