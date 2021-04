EUROPA Accordo San Marino - Ue: un Quaderno del CRRI per il punto sul negoziato Intervista a Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino

Il Centro di Ricerca per le relazioni internazionali dell'Università degli Studi di San Marino mette a disposizione, sul web, una pubblicazione con lo stato dell'arte sui negoziati tra San Marino ed Unione Europea.

“E' una ricognizione approfondita – spiega il Direttore del CRRI Michele Chiaruzzi – puntuale e realistica del negoziato, delle sue possibilità e dei suoi vincoli". Il nuovo Quaderno del CRRI - Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali – realizzato con la collaborazione dell'Associazione Emma Rossi, è firmato dal professor Roberto Baratta, consulente del Governo fin dal 2015, quando prese avvio il negoziato per l'accordo di Associazione tra San Marino, Monaco, Andorra e l'Unione Europea.

Da allora, tuttavia, il quadro è notevolmente cambiato: “E' cambiata l'Unione Europea – prosegue Chiaruzzi – con l'uscita del Regno Unito ed è cambiata San Marino che è passata dalla sua condizione di stato ricco, a stato debitore. Entrambi, intanto, sono stati investiti dalla pandemia. Sarebbe dunque necessario rimuovere gli elementi di incertezza di un passato che non c'è più e rilanciare una prospettiva più ambiziosa dal punta di vista politico”. Lo stesso Segretario agli Esteri Beccari ha dichiarato recentemente ad Rtv che così non si può andare avanti mentre c'è chi, per un cambio di passo, pensa alla domanda di adesione, nonostante un referendum su questo tema sia stato bocciato nel 2013. “Nel nuovo Quaderno del CRRI – conclude Chiaruzzi – risalta la dimensione politica. Del resto il negoziato è sulle quattro libertà dell'Unione Europea e la libertà è un concetto politico che investe pienamente la nostra sovranità. Libertà e sovranità non riguardano solo una dimensione tecnica-negoziale ma una pura espressione politica e quindi una decisione che va assunta dalla nostra Repubblica”.

