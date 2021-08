Accordo sui rifiuti speciali di San Marino, la Lombardia c'è

Al Meeting di Rimini è stata la giornata dei presidenti di Regione, Lombardia, Umbria, Sicilia, accompagnati dal ministro del Turismo Garavaglia, protagonisti dell'incontro “Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibile”. Il ministro Garavaglia ha incontrato il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati, si erano visti da poco a San Marino in visita ufficiale, dunque sono stati ripresi i temi aperti, dall'Enit che dovrà far conoscere San Marino nel mondo, al Tavolo Territoriale del Turismo. Il Segretario di Stato ha parlato anche con Jacopo Morrone, deputato della Lega, “punto di riferimento – lo ha definito il Segretario di Stato – e amico di San Marino e dell'Emilia Romagna”. Si è parlato anche di rifiuti e di spreco alimentare, il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti ha concluso l'accordo col presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per esportare i rifiuti speciali di San Marino, manca solo la firma, e intende fare lo stesso con la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Nel video l'intervista a Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio