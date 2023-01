FONDI EUROPEI Accordo Turismo: Pedini Amati, 'Un risultato importante'. Santander, 'San Marino degno di fiducia' La firma dell'accordo è dedicata a Mauro Maiani

Il Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati si è recato a Bruxelles per la firma di un accordo che consente l’accesso a fondi europei per la promozione turistica. Firmato in mattinata nella sede della European Travel Commission, l’accordo da 330mila euro, di cui 160mila messi a disposizione a fondo perduto dalla Etc. È il secondo bando a cui San Marino ha partecipato in 10 mesi, in partnership con le regioni Marche ed Emilia Romagna, riuscendo ad accedere ai finanziamenti europei.

Pedini Amati dice che è "un risultato importante per la Repubblica di San Marino. Non è solo un fatto di risorse economiche" ma "si inizia a vedere la grande famiglia del turismo che passa anche per l'Europa e per l'Etc e che sta accompagnando anche noi come piccolo Stato in un settore che in questi anni ha avuto un contraccolpo importante" causa pandemia e guerra. Pedini Amati conclude dicendo che sia lui che Eduardo Santander, direttore esecutivo dell'European Travel Commission, dedicano la firma di questo accordo a Mauro Maiani, "un grande amico che non dimenticheremo mai".

Santander ritiene che c'è di base una grande fiducia. "San Marino è un paese che sta dimostrando grande serietà sul turismo e ha grandi progetti di cooperazione e di collaborazione con gli altri stati membri dell'Unione europea. Premiamo lo spirito di coordinazione, di armonizzazione e di non discriminazione". Inoltre "pensiamo che queste idee e questi progetti sono il futuro".

Nel pomeriggio l’ultimo incontro in programma del Segretario al Turismo, prima del rientro in Repubblica, con una delegazione della regione Emilia-Romagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: