SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI Accordo UE al centro dell'incontro annuale con il corpo diplomatico L'avvocato Roberto Baratta, consulente e collaboratore della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri nella negoziazione dell’Accordo: "Traduzione del testo in Italiano verosimilmente entro fine 2024 inizio 2025"

Si è aperto con l'udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni l'incontro annuale con il corpo consolare e diplomatico di San Marino. Appuntamento di confronto essenziale, afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, per trovare una sintesi su decisioni molto importanti. “Riteniamo fondamentale il ruolo dei piccoli stati e della democrazia – sottolineano i Capitani Reggenti – che in prima linea devono battersi per difendere valori universali disinteressati che sono stati edificati con fatica nella storia. Tanti i dossier affrontati con un focus particolare sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea.

"Ci sono molti punti importanti - afferma l'avv. Roberto Baratta, consulente e collaboratore della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri nella negoziazione dell’Accordo - in generale sarà un grosso lavoro di adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione. Ci sono centinaia e centinaia di atti normativi dell'Unione che dovranno essere introdotti nell'ordinamento sanmarinese, tra questi c'è sicuramente il tema della libertà di circolazione, con tutte le deroghe che San Marino è riuscito a ottenere nel corso del negoziato".

Continua inoltre il lavoro per la traduzione dell'accordo: “L'italiano – spiega Baratta – è solo una delle 24 lingue in cui deve essere tradotto il testo. L'iter è in corso dall'inizio di quest'anno, è un lavoro lungo, verosimilmente tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo avremo tutte le versioni linguistiche incluso l'italiano".

Nel servizio l'intervista all'avv. Roberto Baratta (Consulente e collaboratore della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri nella negoziazione dell’Accordo)

