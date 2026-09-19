Accordo Ue: la lettura tecnica e concreta del prof. Michele Chiaruzzi sul dopo 19 ottobre

Nel video l'intervista zoom a Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino

Manca un mese esatto alla firma dell'Accordo di associazione tra Unione europea, San Marino e Andorra. Passaggio che segna una fase nuova nelle relazioni con Bruxelles. Ma che cosa comincia concretamente dopo il 19 ottobre? "Comincia l'esperienza sammarinese nel rapporto diretto con l'Unione Europea, - scandisce Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino - quindi non più mediato, ma un rapporto diretto governato dal più ambizioso accordo di associazione che l'Unione Europea abbia mai sottoscritto con dei paesi terzi".

Il Segretario di Stato agli Esteri, Beccari recentemente ha parlato di “conservare i nostri connotati, identità, sovranità”, ma al tempo stesso di avere titolo per sedersi al tavolo europeo. Il tema sarà come conciliare queste due dimensioni. Chiaruzzi chiarisce quale e quanto spazio di manovra e di interlocuzione il Paese avrà quando le regole europee saranno chiamate ad applicarsi al Paese. "Sono due concetti diversi. Il secondo, spazio di interlocuzione, - spiega Chiaruzzi - è notevolissimo perché l'Accordo di associazione prevede una serie di comitati, almeno tre, a vari livelli politici e sociali, per cui comitati che riguardano l'associazione tra il Parlamento Sammarinese e il Parlamento Europeo, i membri intendo, un comitato che riguarda il governo generale dell'Accordo di associazione e condominio fra l'Unione Europea e la Commissione, quindi San Marino, e un'altra serie di comitati che governano appunto questa architettura. Questa è l'interlocuzione principale, a mio parere. Gli spazi di manovra dipendono da cosa si intende. Le leggi che governano il mercato dell'Unione europea sono le istituzioni europee. San Marino sarà il puntato e avrà voce in più titolo per tutto ciò che riguardano le leggi, le direttive, le regole, insomma, per essere generici, che avranno un impatto sui temi che fanno parte dell'accordo di associazione. Quindi San Marino avrà questo spazio di manovra, potrà dire che cosa pensa e che cosa lo riguarda rispetto a ciò che la legislazione e le regole europee stabiliranno per tutti gli Stati europei".

Nel dibattito social sull'Accordo continuano, intanto, a circolare anche informazioni o dubbi su questioni prive di fondamento, come quella su presunti obblighi militari per i cittadini sammarinesi. "Sono notizie grottesche, - scandisce il prof. Chiaruzzi - non c'è nessuna possibilità che i sanmarinesi vengano chiamati alle armi, non solo perché l'accordo non riguarda neanche in parte, neanche in minimo la dimensione della sicurezza e della difesa, ma anche perché l'Unione europea stessa al suo interno prevede la presenza di stati neutrali esistenti, ad esempio l'Irlanda. L'argomento è veramente avulso dalla realtà".

Nel video l'intervista zoom a Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino.