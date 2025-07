L'APPELLO Accordo UE, Lonfernini ai giovani sammarinesi: "Fate sentire la vostra voce" "La richiesta di un referendum, in questa fase - continua il segretario - equivarrebbe a rimettere in discussione una scelta democratica già compiuta con il voto alle scorse elezioni"

"Fate sentire la vostra voce, sia nelle sedi tradizionali di confronto – le piazze, le associazioni, i circoli culturali – sia negli spazi più contemporanei, come i social media". L'appello ai giovani arriva direttamente da una nota del Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini che interviene nel dibattito pubblico sul percorso di integrazione europea ribadendo gli orizzonti che si aprono sul fronte dell'istruzione. "Adesione significa - ricorda - accesso facilitato a programmi di scambio universitari come Erasmus+, nuove opportunità di formazione e la possibilità di confrontarsi con realtà accademiche e professionali di primissimo piano".

"Ovvio che ci sia un dibattito che riguarda il percorso di associazione Unione Europea, ed è giusto e legittimo - commenta Teodoro Lonfernini -. E' altrettanto giusto e legittimo che chi ha responsabilità come noi, e quindi è al centro e dentro il dibattito in maniera piena, inviti tutte le generazioni a potersi non solo informare, ma a esprimere il loro parere, le loro riflessioni, magari anche, perché no, le loro perplessità, oppure anche le loro convinzioni"."

"La richiesta di un referendum, in questa fase - continua il segretario - equivarrebbe a rimettere in discussione una scelta democratica già compiuta con il voto alle scorse elezioni, minando la stabilità e la fiducia nelle istituzioni che si sono assunte l'onere e l'onore di guidare il Paese in tale direzione. Il consenso espresso dagli elettori ha già conferito al Governo il mandato per perseguire e concludere l’accordo .L'Europa è la nostra casa comune, un luogo di dialogo, di crescita e di opportunità".

"Il percorso che stiamo portando avanti nell'interesse del Paese riguarda certamente tutte le generazioni, non c'è dubbio, ma credo che ancora di più dovranno essere interessati le giovani generazioni perché riguarderà il loro futuro e il futuro del nostro Paese". conclude Lonfernini.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato

