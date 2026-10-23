Accordo Ue: lunedì 26 ottobre parte la campagna informativa

Una settimana dopo la firma a Bruxelles, lunedì 26 ottobre, parte la campagna informativa promossa dalla Segreteria di Stato agli Affari Esteri per illustrare l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. L'esperta di comunicazione della Segreteria agli Affari Esteri, Laura Franciosi, ci ha dato qualche anticipazione. “Abbiamo pensato che questo progetto – spiega Laura Franciosi - meritasse un linguaggio diverso, accessibile, privo di paroloni e tecnicismi e abbiamo trovato il podcast uno strumento adeguato, per veicolare i contenuti che riguardano l'Accordo di Associazione. Ospite della prima puntata sarà il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari.

Il podcast sarà visibile su tutte le piattaforme digitali e sul sito 'sanmarinoeuropeanunion.com'. In ciascuna delle 10 puntate della prima stagione ci saranno ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, della stampa, delle associazioni di categoria, dei sindacati, per approfondire e fare un focus sui singoli temi dell'Accordo di Associazione. Prevista anche l'interazione diretta con il pubblico del podcast. Nei commenti potrà sottoporre domande e curiosità, che – conclude Laura Franciosi - porterò in studio”.







