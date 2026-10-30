Accordo UE, Pascucci: "San Marino non parte affatto da zero"

Adesso comincia la partita più difficile: trasformare l'accordo con l'Europa in opportunità concrete. Per lavoratori, studenti, per il futuro della Repubblica. Perché tra l'apertura del mercato unico e i benefici reali c'è un passaggio decisivo: adeguare le regole, senza disperdere quanto San Marino ha già costruito. A tracciare la rotta è il nuovo rettore dell'Università, Paolo Pascucci, intervenuto al dibattito promosso dalla CSdL a Domagnano. Da giuslavorista richiama l'attenzione sull'allegato 18 dell'accordo: sicurezza, parità di trattamento, tutele dei rapporti di lavoro.

Un vasto patrimonio normativo con cui confrontarsi, ma con un punto fermo. «San Marino, attenzione, ha già introiettato da tempo molti dei principi europei e comunitari, quindi non è che partiamo da zero, questo vorrei che fosse chiaro. Certamente si tratta di adeguare alcune normative interne della nostra Repubblica a quelli che sono i principi delle direttive comunitarie; c'è una grossa massa di direttive comunitarie che naturalmente deve essere oggetto di confronto. Però, ribadisco, San Marino non parte affatto da zero”.

Se il capitolo del lavoro chiama in causa l'adeguamento delle norme, sul fronte universitario la partita si gioca oltre confine. La libera circolazione allarga il raggio della mobilità, ma il nodo più sensibile resta la spendibilità accademica. Oggi i corsi congiunti con gli atenei italiani mettono al riparo dal problema della validità. L'ambizione è andare oltre: una riconoscibilità diretta, indipendente dagli accordi con le università partner. «Il problema vero, probabilmente più serio – afferma Pascucci - è quello del riconoscimento dei titoli di studio.

Questo forse è il tema che più assilla in questo momento l'attuale situazione, perché noi abbiamo naturalmente una serie di corsi di laurea fatti in convenzione con l'università italiana, e quindi non abbiamo problemi di riconoscimento dei nostri titoli di studio fuori dai confini nazionali. Ma non c'è dubbio che, in prospettiva, sarebbe molto interessante poter avere una diretta riconoscibilità anche a prescindere da eventuali convenzioni.

Ma è un tema che su cui si rifletterà.» L'associazione all'Europa, sottolinea Pascucci, offre una base su cui lavorare: «L'Accordo sicuramente fornisce dei presupposti su cui costruire, secondo me, uno scenario che, da un lato confermi l'attuale situazione, ma dall'altro tenda a sviluppare e quindi di raggiungere dei risultati ulteriori anche per il nostro ateneo.» Per San Marino la sfida non è soltanto entrare in un mercato più grande, ma saperne cogliere le opportunità. E per l'Università, fare dei confini non più una barriera, ma un trampolino verso l'Europa.







