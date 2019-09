Accrediti a sorpresa sulla Smac: si tratta di un errore

Diversi cittadini sono rimasti sorpresi nel vedere in queste ore la loro smac ricaricata per diverse centinaia di euro. Non si tratta del rimborso Igr che dovrebbe arrivare a fine mese ma, invece, di un errore. Pare che sia - come spiegano dal numero verde - quello che in gergo viene definito “flusso test”, vale a dire prove di accredito arrivate a vantaggio di effettivi beneficiari. Qualche quota, secondo indiscrezioni, potrebbe non essere corretta. I tecnici sono al lavoro per sistemare il problema quanto prima. È atteso a breve un comunicato dalla Segreteria Finanze.

AGGIORNAMENTO: Smac: iniziati gli storni degli accrediti" a sorpresa"