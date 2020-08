Ace Jazz Festival: in concerto stasera Ginevra di Marco in omaggio a Luigi Tenco, ieri sera l'inaugurazione con i Dirotta su Cuba

A San Marino in programma per questa sera alle 18:30 il concerto “A Bassa Densità” del quartetto Welcome to the jungle, in piazza Garibaldi. Più tardi, alle 21:15, a esibirsi alla Cava dei Balestrieri sarà Ginevra Di Marco, con il suo nuovo progetto discografico “Quello che conta”. Si tratta del secondo dei concerti principali dell’Ace Jazz Festival e la cantautrice si esibirà in omaggio a Luigi Tenco, accompagnata al pianoforte da Francesco Magnelli e alla chitarra da Andrea Salvadori. Ieri sera, invece, i Dirotta su Cuba hanno sostituito Gualazzi per l’inaugurazione del Ace Jazz Festival. Prima esibizione dal vivo dopo il lockdown per loro, storica band e punto di riferimento per il funk made in Italy.



