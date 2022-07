MENO 3 Achille Lauro a San Marino: prenota il tuo posto, il selfie e vinci il biglietto del concerto

Achille Lauro a San Marino: prenota il tuo posto, il selfie e vinci il biglietto del concerto.

Ultimi giorni per prenotare il posto, gratuito, al Campo Bruno Reffi di San Marino. Achille Lauro risponderà alle vostre domande e se siete fortunati, sarete estratti a sorte per fare una foto con il vostro idolo. Inoltre tra tutti gli iscritti saranno estratti a sorte 5 fortunati vincitori che potranno aggiudicarsi due biglietti ciascuno per il live del 23 luglio a Cattolica.

Clicca qui per prenotare il tuo posto gratuitamente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: