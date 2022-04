EUROVISION SONG CONTEST 2022 Achille Lauro: rinviato l'incontro coi fan a San Marino Lo staff dell'artista: "L'evento non potrà tenersi per una ragione di sicurezza, dovendo di lì a poco partecipare alla prima prova dell'Eurovision Song Contest”. Confermata la presenza il 22 aprile: udienza dei Capitani Reggenti e incontro coi media

Achille Lauro: rinviato l'incontro coi fan a San Marino.

Rinviato l'incontro di Achille Lauro coi fan, a San Marino, che era stato annunciato solo poche ore fa. Si sarebbe dovuto tenere sabato 23 aprile ma lo staff dell'artista che rappresenterà San Marino all'Eurovision di Torino, ha comunicato che l'evento non potrà tenersi “in primo luogo per una ragione di sicurezza, dovendo di lì a poco partecipare alla prima prova dell'Eurovision Song Contest”. In secondo luogo perché è “impegnato in una dura sessione di prove per la prestazione dello spettacolo dell'Eurovision Song Contest stesso”. “L’artista – prosegue il comunicato dello staff di Achille Lauro - si rende disponibile a concedere l’intervista in teatro e a tenere un meet&greet successivamente alla conclusione degli eventi dell'Eurovision Song Contest. Ringraziamo tutti i fan e tutte le persone di San Marino che ci seguono sperando di poter rappresentare al meglio la Repubblica sul palco dell'Eurovision”. Resta confermata invece la presenza di Achille Lauro a San Marino venerdì 22 aprile quando sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti ed incontrerà i rappresentanti dei media.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: