EUROVISION SONG CONTEST 2022 Achille Lauro torna a San Marino per incontrare i fan Venerdì 22 l'udienza dei Capitani Reggenti, sabato 23 il "Meet&Greet" col pubblico: è gratis ma occorre prenotarsi su "Eventbrite"

Prosegue il countdown verso l'Eurovision Song Contest che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Achille Lauro, che rappresenterà San Marino, la prossima settimana tornerà sul Titano. Venerdì 22 è previsto l'incontro con i Capitani Reggenti e la Stampa, sabato 23 è invece in programma il “Meet&Greet” e cioè l'incontro con i fan al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Per assicurarsi l'accesso, che è gratuito, occorre prenotare – come spiega Roberto Moretti, dello staff Segreteria di Stato al Turismo – sulla piattaforma “Eventbrite”. Le prenotazioni saranno aperte da stasera o al più tardi da domani. Sentiamolo

