SALUTE Acne giovanile e dell’adulto: cure, laser e impatto psicologico. Quando e come intervenire Dalle terapie topiche ai farmaci sistemici, dal ruolo del microbiota alle cicatrici trattate con laser: l'esperta spiega perché l’acne è una patologia infiammatoria da non sottovalutare

Acne giovanile e dell’adulto: cure, laser e impatto psicologico. Quando e come intervenire.

L’acne non è un semplice inestetismo, ma una patologia infiammatoria cronica della pelle che può avere conseguenze importanti, sia fisiche che psicologiche. A spiegarlo è la professoressa Nancy Dattola, dermatologa e professore associato di Dermatologia all’Università La Sapienza di Roma, intervistata da Luciano Onder nella puntata de La Casa della Salute dello scorso sabato.

La terapia, sottolinea l'esperta, non è uguale per tutti ma varia in base alla gravità: esistono forme lievi, moderate e severe. Nelle prime si ricorre prevalentemente a trattamenti topici, mentre nei casi moderati si associa una terapia sistemica. Le forme più severe richiedono invece necessariamente una terapia sistemica.

Negli ultimi anni l’approccio è cambiato anche grazie a una maggiore attenzione al microbiota cutaneo, ovvero quell’insieme di microrganismi che vivono sulla pelle in equilibrio. In soggetti geneticamente predisposti e con iperproduzione sebacea, fattori come stress, squilibri o terapie farmacologiche possono alterare questo equilibrio e favorire la comparsa delle lesioni.

Sul fronte alimentazione, la specialista chiarisce che non è una causa diretta dell’acne, ma può rappresentare un fattore aggravante in chi è predisposto: alcuni alimenti, come latticini e zuccheri, possono peggiorare un quadro già presente.

Sulle terapie con luce e laser, la professoressa Dattola chiarisce che prima di tutto bisogna capire in che fase si trova la patologia. La distinzione, spiega, è tra acne attiva e acne non attiva. In particolare, i laser frazionati – e cita il laser frazionato CO2 – diventano ottimi alleati soprattutto quando l’obiettivo è trattare l’acne cicatriziale, cioè gli esiti cicatriziali che le lesioni possono lasciare. Diverso il discorso quando l’acne è invece in una fase più calda, con lesioni ancora presenti e infiammate. In quel caso, aggiunge, strumenti come fototerapia, terapia fotodinamica e luce blu possono essere utilizzati e possono risultare utili nell’acne in una fase un po’ più infiammatoria, dove c’è necessità di spegnere le lesioni. In ogni caso, insiste, non esiste una soluzione uguale per tutti: bisogna considerare se si tratta di un paziente con acne lieve, moderata o severa, anche perché – soprattutto nelle forme più importanti – spesso i trattamenti con luce/laser si inseriscono in associazione ad altre terapie. La parola chiave, dunque, resta la valutazione caso a caso.

Tra i rischi più concreti dell’acne, la dermatologa indica la possibilità di sviluppare cicatrici che rimangono per tutta la vita. E qui il messaggio è molto netto: per ridurre questo rischio bisogna chiedere ai pazienti di non manipolare le lesioni. L'esperta descrive un comportamento molto comune: davanti a papule e lesioni pustolose, la prima reazione spesso è andare a manipolare. Ma così – spiega – si peggiora la situazione: l’acne crea infiammazione, e l’infiammazione può lasciare un esito infiammatorio iperpigmentato; quell’esito, se la manipolazione continua, può trasformarsi in un vero e proprio esito cicatriziale. Per questo, oltre a non toccare le lesioni, è importante anche essere costanti nel trattamento, seguire i consigli di un dermatologo e curare la gestione quotidiana della patologia, proprio per ridurre al minimo la possibilità di segni permanenti. Quando le cicatrici sono già presenti, la professoressa chiarisce che non è solo un tema da chirurgo plastico: le curano anche i dermatologi, dice, e torna al ruolo della laserterapia, definendola un grandissimo alleato. Spiega che esistono laser ablativi che, in sostanza, creano un danno controllato allo scopo di stimolare la produzione di nuovo collagene e quindi di nuovo tessuto: nel tempo, con più sedute, la pelle può migliorare molto. Anche qui però precisa tempi e modalità: le sedute non si fanno mai in maniera ravvicinata e vengono eseguite solo nel periodo invernale. Il risultato, conclude, non è un ritorno completo allo stadio iniziale ma ci sono grandi miglioramenti, soprattutto nelle forme lievi e moderate.

Accanto alla parte clinica, Dattola dedica spazio alle conseguenze emotive e sociali. L’acne, dice, ha “un impatto psicologico importante” e ci sono tantissimi studi sul tema. Sottolinea che spesso l’impatto è maggiore nelle giovani donne perché influisce su autostima, relazioni sociali e qualità della vita. Riporta anche l’esperienza ambulatoriale: in alcuni casi sono arrivati pazienti con “iniziali depressioni o ansia” proprio per la presenza di lesioni che “deturpavano il viso”. Per questo, aggiunge, è importante riconoscere l’aspetto psicologico e offrire un supporto: il paziente deve potersi affidare al medico e costruire un percorso terapeutico assieme, in modo che non si senta solo.

Infine, la professoressa entra nel tema dell’acne dell’adulto. Ricorda che è diffusissima nei giovani – “nell’80-90% degli adolescenti” – ma può comparire anche in età adulta, distinguendo appunto tra forma giovanile e forma dell’adulto. Negli adolescenti è più spesso collegata ai cambiamenti ormonali prepuberali legati allo sviluppo; nelle giovani donne può essere associata, ad esempio, a insulino-resistenza o a sindrome dell’ovaio policistico. Nell’adulto, invece, dice che spesso “non è legata a fattori ormonali”, ma “per lo più” ad altre condizioni: terapie farmacologiche e soprattutto stress. Racconta che molti pazienti collegano l’esordio a eventi di vita significativi (“mi sono separata”, “ho perso il lavoro”) e nota che, in questi casi, possono emergere o riacutizzarsi anche altre patologie infiammatorie cutanee.

Chiudendo, Dattola allarga lo sguardo alla professione: negli ultimi 20-25 anni la dermatologia è nettamente cambiata. Un tempo l’armamentario terapeutico era soprattutto di terapie topiche e pochi farmaci sistemici; oggi sono arrivati farmaci sistemici importanti, small molecules e farmaci biologici che hanno cambiato la quotidianità clinica. E, proprio perché molte patologie sono immunomediate, la formazione include anche l’immunologia. Inoltre, nei casi complessi, è frequente lavorare in team multidisciplinari: cita ad esempio pazienti con artrite psoriasica (con il reumatologo) o con patologie gastrointestinali/IBD che richiedono il coinvolgimento del gastroenterologo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: