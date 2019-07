Acqua dall'odore anomalo, l'Azienda di Stato garantisce: "Nessuna anomalia"

L'Azienda di Stato per i servizi pubblici risponde a recenti segnalazioni ricevute circa odore e sapore anomali nell'acqua pubblica distribuita in territorio, per garantire che “le analisi svolte hanno confermato il rispetto dei parametri di legge”. “Le analisi – si legge inoltre nella nota diramata – che settimanalmente vengono effettuate sull'acqua immessa in rete non presentano anomalie”. Appurato ciò, l'Azienda si è comunque attivata “per accertare la causa dell'anomalia”.