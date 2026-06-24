TRADIZIONE MILLENARIA Acqua di San Giovanni, il rito che resiste al tempo: tra fede, solstizio e desiderio di rinascita Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, si rinnova la tradizione della "rugiada di fiori ed erbe aromatiche", capacità di favorire salute, fortuna, amore e abbondanza

Acqua di San Giovanni, il rito che resiste al tempo: tra fede, solstizio e desiderio di rinascita.

C'è chi la prepara seguendo la ricetta tramandata dalla nonna e chi l'ha scoperta su Instagram o TikTok. Cambiano i mezzi, non il rito. L'acqua di San Giovanni, tradizione che accompagna la notte tra il 23 e il 24 giugno, sta vivendo un inatteso ritorno di popolarità. Dai piccoli borghi alle grandi città, sempre più persone riscoprono questo gesto semplice, fatto di fiori, erbe e rugiada, trasformando una pratica antica in uno dei simboli contemporanei del ritorno alla natura e ai rituali del benessere.

Il rito, essenziale, può essere spiegato così: si raccolgono fiori ed erbe aromatiche, si immergono in una bacinella d'acqua e si lasciano all'aperto fino all'alba. Al mattino, la rugiada prodotta, viene utilizzata per lavarsi il viso e le mani, in un'usanza che richiama la purificazione, il rinnovamento e il buon auspicio. Il costume le attribuisce la capacità di favorire salute, fortuna, amore e abbondanza.

L'acqua di San Giovanni nasconde una storia di incontri tra tradizioni diverse. Da un lato c'è la festa cristiana della Natività di San Giovanni Battista, celebrata il 24 giugno. Dall'altro riti molto più antichi, legati al solstizio d'estate e al culto della natura, quando il sole raggiunge il culmine della sua forza e il mondo agricolo osserva con attenzione i segnali della stagione. Alla rugiada che si deposita sui campi venivano infatti attribuiti poteri benefici e rigeneranti. Secondo alcune leggende popolari, proprio durante questa notte gli dèi affidavano alla terra le anime dei nuovi nati sotto forma di rugiada, trasformandola in un simbolo di fertilità, rinascita e prosperità.



In molte regioni d’Italia e d’Europa, la notte di San Giovanni è considerata un momento magico e liminale, in cui il velo tra il mondo naturale e il soprannaturale si assottiglia. Un esempio di tutto questo in provincia di Rimini è l'ormai tradizionale "Festa delle streghe" celebrata a San Giovanni in Marignano in occasione della festa del patrono comunale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: