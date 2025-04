Acqua sicura grazie alle energie rinnovabili: REN4WATER presenta a San Marino il suo progetto

Nel video l'intervista

Una visione che diventa missione: fornire acqua potabile in ogni casa. E' il cuore dell'associazione REN4WATER, nata in Svizzera nel 2015 per migliorare la vita delle persone nei paesi in via di sviluppo, attraverso tecnologie innovative ed energie rinnovabili, utilizzate per il trattamento dell'acqua.

Il progetto, in collaborazione con Carità Senza Confini, è stato presentato per la prima volta sul Titano dai fratelli Marco e Luca Marino Di Nubila, ed è pronto per essere portato in tante località sub-sahariane e nelle bidonville africane. “REN4WATER – spiega il fondatore e presidente Marco di Nubila - vuole utilizzare le energie rinnovabili non solo per una gestione oculata dell'energia pulita ma, in particolare, per il trattamento dell'acqua finalizzato a paesi in via di sviluppo dove non c'è accesso all'energia. Infatti sappiamo che il problema di accesso all'acqua pulita è fortemente correlato all'accesso all'energia.

Da qui l'idea di usare energie rinnovabili per una tecnologia innovativa di pastorizzazione dell'acqua attraverso una combinazione di tecnologie rinnovabili”. Marco Di Nubila, sammarinese con alle spalle anni di esperienza internazionale nel campo dell'innovazione, ha messo le sue competenze al servizio dello sviluppo sostenibile, nella grande sfida globale legata ad acqua, energia pulita e risorse ambientali. “Non siamo soli – dice - ma accompagnati da una serie di sponsor”.

Fanno parte di REN4WATER otto persone, con le quali collaborano partner imprenditoriali, tecnologici e accademici, ONG, associazioni di volontariato. L’accesso all’acqua potabile è un diritto umano fondamentale, troppo spesso dato per scontato da chi vive in realtà come la nostra. Eppure, per milioni di persone in tutto il mondo è un privilegio inaccessibile. Ecco quindi che questo dispositivo innovativo - Ren4Water Box - di dimensioni ridotte, in grado di rendere potabile fino a 100 litri di acqua al giorno usando l'energia solare prodotta da pannelli fotovoltaici, che non sporca né inquina, che non necessita di manutenzione e che può durare fino a 10 anni, rappresenta per tanti uomini, donne e bambini, una speranza di vita.