Acquaroli: "Una stampa forte e libera rende le istituzioni più forti e più libere" Conferenza stampa al Palazzo Raffello di Ancona, organizzata dall'Ordine dei giornalisti regionale

"L'informazione ci aiuta a crescere e ci deve aiutare a maturare quella consapevolezza indispensabile per le sfide che sono le sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare, quindi una stampa forte e libera aiuta anche ad essere le istituzioni più forti e più libere". Così Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, durante la conferenza stampa Palazzo Raffello ad Ancona, organizzata dall'Ordine dei giornalisti regionale, un'occasione annuale per parlare di informazione e per rendi contare quello che è stato fatto.

Dalla zona economica speciale, considerata strumento che può dare "forte impulso per invertire la rotta e tornare tra le regioni trainanti", alla nuova programmazione dei fondi europei per i quali "le Marche sono prime in Italia per l'utilizzo degli FSE e terze per la gestione dei FESR". Temi sviscerati uno dopo l'altro dal governatore che mette Ancona come centro di rilancio di tutta la regione.

E sulla sanità: "In questi anni abbiamo investito per il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio e per la realizzazione dei nuovi ospedali" ha dichiarato. Si passa poi al tema dei rifiuti. "Il termovalorizzatore è una priorità - continua - e la fretta è una cattiva consigliera ma non perderemo tempo". Focus sulle infrastrutture che garantiscono competitività, si pensa alla A14 e per il tratto delle Marche Sud annuncia un imminente vertice con Autostrade. Molto forte il tema della continuità territoriale e la lotta all'isolamento della regione.

"Porto, aeroporto, interporto come punto di riferimento per tutte le infrastrutture regionali ma anche per rafforzare il capoluogo di regione che è la città che deve più di tutto rappresentare le Marche e che deve essere messa in condizioni di diventare attrattiva perché se è attrattiva Ancona diventa attrattiva tutta la regione".

E ancora i borghi, il turismo con i dati che continuano a crescere e la cultura che con la scoperta della Basilica di Vitruvio pone la Regione alla ribalta mondiale. Non dimentica chiaramente la ricostruzione post sisma del 2016, quest'anno sono dieci anni e l'alluvione del 2022 e chiude con quello che tanto in campagna elettorale quanto nell'inizio legislatura è argomento centrale: i giovani.

Nel video l'intervista a Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche



