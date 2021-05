Acquaviva: al Centro Gualdo, ieri, divertimento solidale con i clown di corsia

Ieri divertimento e solidarietà ad Acquaviva, in occasione della 17esima Giornata nazionale del "naso rosso". L'appuntamento con i volontari clown di corsia di VIP Italia, infatti, ha interessato 70 piazze dello stivale, e ha visto anche il coinvolgimento del Titano. Nel pomeriggio, al Centro Gualdo, giochi, gadget, balli, musica e luna park, come momento di ripartenza per il volontariato. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Per 35 clown ritrovarsi significa ricominciare, per far nascere un sorriso.

