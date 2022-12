BENEFICENZA Acquaviva dona 1.000 euro alla Fondazione "Centro Anch'io" A consegnare la somma il Capitano di Castello Enzo Semprini. E' parte del ricavato della commedia dialettale messa in scena dal Gruppo Teatrale di Acquaviva

Un assegno di 1.000 euro per la fondazione “Centro Anch'io” impegnata nella tutela e la cura delle persone con disabilità intellettive, orfane o bisognose di assistenza, garantendo loro un futuro sereno. Alla sala del Castello di Acquaviva il Capitano Enzo Semprini ha materialmente consegnato il dono ai ragazzi della fondazione in una serata dal clima natalizio. Si è così chiuso il cerchio virtuoso dell'iniziativa di beneficenza volta a promuovere la raccolta di fondi con la messa in scena al teatro Titano, ai primi di dicembre, da parte del gruppo teatrale di Acquaviva, della commedia dialettale in due atti “I spasiment dla mi moi' – gli spasimanti di mia moglie – scritta da Giovanna Ganzerli, per la regia di Chiara Crudi. Intrattenimento e risate, in uno spassoso spettacolo ambientato proprio ad Acquaviva, con il fine nobile di sostenere la fondazione “Centro Anch'io”.

